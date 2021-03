Milano, bambina di due anni trovata morta in casa a Cisliano: l’autopsia chiarirà le cause. La madre sorvegliata dai carabinieri in ospedale (Di lunedì 8 marzo 2021) morta a due anni, nella casa in cui viveva con la madre. È successo a Cisliano, 4mila abitanti nell’area metropolitana di Milano. A dare l’allarme e ad allertare le forze dell’ordine è stato il padre della bambina, avvisato da una telefonata della sua ex moglie e madre della piccola. La donna l’ha chiamato nella notte e gli ha detto testualmente che la figlia “non esisteva più”. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno trovato l’appartamento chiuso dall’interno; per questo motivo sono stati costretti ad entrare da una finestra e una volta all’interno dell’appartamento hanno trovato la bambina esanime sul letto accanto al corpo della madre, in stato di incoscienza. La 41enne è stata portata al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)a due, nellain cui viveva con la. È successo a, 4mila abitanti nell’area metropolitana di. A dare l’allarme e ad allertare le forze dell’ordine è stato il padre della, avvisato da una telefonata della sua ex moglie edella piccola. La donna l’ha chiamato nella notte e gli ha detto testualmente che la figlia “non esisteva più”. Isono arrivati sul posto e hanno trovato l’appartamento chiuso dall’interno; per questo motivo sono stati costretti ad entrare da una finestra e una volta all’interno dell’appartamento hanno trovato laesanime sul letto accanto al corpo della, in stato di incoscienza. La 41enne è stata portata al ...

