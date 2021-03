Mckinsey, consulente per il governo, è il dito. Badiamo alla luna: i fatti del Recovery (Di lunedì 8 marzo 2021) Dagli anni Sessanta il ruolo delle società di consulenza nel fornire assistenza ai governi e alla pubblica amministrazione è di fatto strutturale. Esse sono integrate nel tessuto governativo dei Paesi occidentali. In particolare, le più grandi società inglesi e americane si sono attrezzate per aiutare governi in ogni parte del globo. Tra di esse spicca, con ruolo di leadership nel settore privato e pubblico, la Mckinsey. Come ogni leader di settore la società di consulenza fondata da James O. Mckinsey nel 1926 ha i suoi punti di forza nei metodi innovativi e nel marchio, sinonimo di qualità di prima mano e di potere relazionale. La storia dei rapporti tra queste società e i governi è ancora in larga parte da scrivere, ma le sue tracce sono ricostruibili. Dall'introduzione delle pratiche manageriali nell'amministrazione pubblica negli ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Dagli anni Sessanta il ruolo delle società di consulenza nel fornire assistenza ai governi epubblica amministrazione è di fatto strutturale. Esse sono integrate nel tessuto governativo dei Paesi occidentali. In particolare, le più grandi società inglesi e americane si sono attrezzate per aiutare governi in ogni parte del globo. Tra di esse spicca, con ruolo di leadership nel settore privato e pubblico, la. Come ogni leader di settore la società di consulenza fondata da James O.nel 1926 ha i suoi punti di forza nei metodi innovativi e nel marchio, sinonimo di qualità di prima mano e di potere relazionale. La storia dei rapporti tra queste società e i governi è ancora in larga parte da scrivere, ma le sue tracce sono ricostruibili. Dall'introduzione delle pratiche manageriali nell'amministrazione pubblica negli ...

