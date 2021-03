LIVE Inter-Atalanta 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.40 Mancano cinque minuti all’inizio della partita! 20.37 Dopo due sconfitte Interne consecutive contro l’Atalanta in Serie A, l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare contro i bergamaschi al Meazza in campionato: quattro vittorie seguite da due pareggi. 20.34 Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate in Serie A – in tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09). 20.31 L’Inter ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe in Serie A, non fa meglio da maggio 2011, quando raggiunse quota 13. 20.28 I 49 punti ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 20.40 Mancano cinque minuti all’inizio della partita! 20.37 Dopo due sconfittene consecutive contro l’inA, l’è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare contro i bergamaschi al Meazza in campionato: quattro vittorie seguite da due pareggi. 20.34 Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate inA – in tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09). 20.31 L’ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe inA, non fa meglio da maggio 2011, quando raggiunse quota 13. 20.28 I 49 punti ...

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | LIVE #InterAtalanta il prepartita in diretta su @Inter_TV... ?? ... con uno studio tutto al femminile! ?????? ??… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Il racconto per immagini di #InterGenoa ??? Guarda qui la gallery completa ??… - fcin1908it : LIVE #InterAtalanta 0-0 (6'): Pressing forsennato dell'Atalanta, grande ripartenza dell'Inter e angolo conquistato… - Mugisha93586265 : RT @SkySport: In campo Inter e Atalanta: segui il LIVE -