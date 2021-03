L’indignazione maschile non sia una comoda via di fuga

Leggi su ilmanifesto

In questi giorni molte iniziative di uomini contro la violenza di genere partono da un'assunzione di responsabilità ineludibile: «La violenza contro le donne è un problema che riguarda noi uomini». Eppure hanno sollevato diffidenze e non sono indenni da ambiguità e incertezze. E non potrebbe essere altrimenti in assenza di una pratica diffusa di riflessione. I femminicidi si ripetono ogni giorno. Poi un omicidio più efferato o un numero di uccisioni in pochi giorni risvegliano l'attenzione dei media.…