Ipotesi Lockdown Nazionale, Crisanti: La Gente è Stufa (Di lunedì 8 marzo 2021) Il virologo Andrea Crisanti riflette sulla situazione dei contagi e sull’Ipotesi di un Lockdown Nazionale. “Un Lockdown Nazionale per poter affrontare la vaccinazione di massa? Penso la Gente sia Stufa, non ci ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 8 marzo 2021) Il virologo Andreariflette sulla situazione dei contagi e sull’di un. “Unper poter affrontare la vaccinazione di massa? Penso lasia, non ci ...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'ipotesi: tre o quattro settimane di lockdown nazionale per accelerare la vaccinazione di massa #vaccini… - Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - rtl1025 : ?? Al vaglio l'ipotesi di una #zonarossa per tutta l'Italia. Sareste d'accordo con un nuovo #lockdown? - rebeccalandi88 : Lockdown weekend modello Natale, stop negozi con le scuole chiuse e niente vaccini in zone più colpite: le ipotesi… - melysenda : RT @riktroiani: Si sta svolgendo la riunione del #CTS. In valutazione nuove norme restrittive anti #covid. Tra le ipotesi, che circolano,… -