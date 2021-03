"Il Recovery Fund può migliorare la condizione delle donne in Europa. Ma ci deve essere la volontà politica" (Di lunedì 8 marzo 2021) Le differenze salariali tra sessi, i limiti alla carriera e i diritti negati. Ma anche i progressi fatti a livello comunitario e le iniziative che lentamente stanno cambiando le cose. Iratxe Garcia, presidente del gruppo socialista dell'Europarlamento, parla alla newsletter dell’Espresso "Voci da Bruxelles" Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 8 marzo 2021) Le differenze salariali tra sessi, i limiti alla carriera e i diritti negati. Ma anche i progressi fatti a livello comunitario e le iniziative che lentamente stanno cambiando le cose. Iratxe Garcia, presidente del gruppo socialista dell'rlamento, parla alla newsletter dell’Espresso "Voci da Bruxelles"

Advertising

marattin : Sono stato a Sky Economia. La nomina del Generale Figliuolo a posto di Arcuri, le doverose scelte pro-crescita del… - matteosalvinimi : Si può e si deve intervenire in Calabria sulla Statale 106, anche grazie ai fondi del Recovery Fund, per renderla p… - Daeny82 : RT @amodeomatrix: Al Bilderberg del 2019 c'era una volta 1 portoghese, 1 americano ed 1 italiano. Il portoghese rappresentava la Goldman S… - Rachele04219327 : RT @rumarno2: #agorarai @agorarai Questo era il piano del governo Conte per il recovery fund. Draghi lo ha cambiato ma non sappiamo cosa ha… - AvvMennillo : Per gestire i fondi del Recovery Fund, l'ex Goldman Sachs Mario Draghi ha ingaggiato il gruppo privato multinaziona… -