Il pronostico di Torino-Inter, 27a giornata di Serie A (Di lunedì 8 marzo 2021) Destini opposti e obiettivi diversi, questo il primo pensiero che viene in mente pensando a Torino e Inter. Le due squadre domenica 14 marzo si affronteranno in una sfida che vale tantissimo, per entrambe. I granata, dopo il pesante KO contro il Crotone sperano di ritrovare i tanti assenti dovuti al Covid, mentre i nerazzurri, impegnati nel posticipo contro l'Atalanta vogliono mantenere l'importante vantaggio accumulato sulle inseguitrici. Di seguito il pronostico di Torino-Inter. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Come detto le due squadre stanno vivendo momenti completamente opposti. Il Torino infatti con il focolaio di Covid-19 è tornato a vivere un incubo, con tantissime assenze che hanno portato al rinvio di due partite e poi nell'ultima giornata al ...

