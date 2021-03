Il parco giochi è chiuso con i nastri, loro li strappano: tre ragazzine fermate e multate (Di lunedì 8 marzo 2021) Como, 8 mar – La polizia locale di Olgiate (Como) ha fermato, identificato e multato tre ragazzine minorenni per aver tolto i nastri di protezione ai giochi nel parco di via Repubblica. I nastri impedivano ai bambini di giocare in ottemperanza alle misure anti-Covid previste nella zona arancione rinforzato. Le autorità – così tempestive nel castigare tre adolescenti ma misteriosamente latitanti quando si tratta di arrestare spacciatori, immigrati e altri delinquenti – hanno obbligato le ragazze a riposizionarli. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla delazione di alcuni residenti: le tre si erano recate al parco e avevano tolto tutti i nastri usati per chiudere i giochi. Tre adolescenti tolgono i nastri anti Covid al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Como, 8 mar – La polizia locale di Olgiate (Como) ha fermato, identificato e multato treminorenni per aver tolto idi protezione aineldi via Repubblica. Iimpedivano ai bambini di giocare in ottemperanza alle misure anti-Covid previste nella zona arancione rinforzato. Le autorità – così tempestive nel castigare tre adolescenti ma misteriosamente latitanti quando si tratta di arrestare spacciatori, immigrati e altri delinquenti – hanno obbligato le ragazze a riposizionarli. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla delazione di alcuni residenti: le tre si erano recate ale avevano tolto tutti iusati per chiudere i. Tre adolescenti tolgono ianti Covid al ...

