(Teleborsa) – I future sugli indici a stelle e strisce si muovono contrastati, con quello sul Nasdaq in pesante rosso. A incidere in negativo è il rendimento dei Treasury BOND USA a 10 anni, che è tornato all'1,6% (+43 punti in un mese), che spinge le vendite sui titoli tecnologici, ovvero quelli che più hanno guadagnato durante la pandemia. Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,25% a 31.545 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,16% a 3.832 punti, mentre il Nasdaq scende dello 0,85 a 12.555 punti. Il mercato statunitense si prepara quindi ad aprire ignorando il via libera (arrivato sabato) del Senato USA al pacchetto di rilancio d 1.900 miliardi di dollari, che ha ormai la strada spianata verso il via libera definitivo della Camera, che dovrebbe arrivare entro metà mese. Negli scambi pre-apertura, Tesla ...

Il balzo dei rendimenti dei T - BOND affossa il future sul Nasdaq

I future sugli indici a stelle e strisce si muovono contrastati, con quello sul Nasdaq in pesante rosso . A incidere in negativo è il rendimento dei Treasury Bond USA a 10 anni , che è tornato all'1,6% (+43 punti in un mese), che spinge le vendite sui titoli tecnologici, ovvero quelli che più hanno guadagnato durante la pandemia. Il contratto ...

