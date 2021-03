(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - È Felice Maurizio D'Ettore, attualmente vicepresidente dellabile Banche e già vicepresidente della Giunta delle lezioni, ildi Forza Italia indella. "Ringrazio il presidente facente funzioni del gruppo azzurro Roberto Occhiuto e i colleghi della–dice D'Ettore– per avermi indicato come. Eserciterò il mio ruolo con dedizione e giudizio". "La primadi Montecitorio riveste un ruolo chiave, determinante nello svolgimento della funzione legislativa propria del Parlamento, sono molto orgoglioso di guidare la squadra di Forza Italia in questa ...

Advertising

TV7Benevento : Fi: D'Ettorre nuovo capogruppo in commissione Affari costituzionali Camera... -

Ultime Notizie dalla rete : Ettorre nuovo

OlbiaNotizie

... che rappresenta un vero e proprioinizio per la giovane cantautrice che si mette a nudo, ... a brani in italiano a cui collaborano nomi come Simon Says, Jacopo, Machweo, Piero Romitelli, ...... che rappresenta un vero e proprioinizio per la giovane cantautrice che si mette a nudo, ... a brani in italiano a cui collaborano nomi come Simon Says, Jacopo, Machweo, Piero Romitelli, ...Condividi questo articolo:Roma, 8 mar. (Adnkronos) – È Felice Maurizio D’Ettore, attualmente vicepresidente della commissione bicamerale Banche e già vicepresidente della Giunta delle lezioni, il nuov ...I data-miner hanno decriptato il nuovo portale apparso su Fortnite ... (Tom's Hardware Italia) 6 Marzo 2021. di Raffaele d'Ettorre. (Lettura 3 minuti). 67. 67. . Ha solo 8 anni ma è già un divo. Dei ...