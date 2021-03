Fermata famiglia austriaca in viaggio verso la Toscana, ignara della pandemia (Di lunedì 8 marzo 2021) Una pattuglia della Polizia Stradale di Udine, in località Rivoli di Osoppo, durante i controlli sul rispetto delle norme COVID ha fermato sabato pomeriggio una Ford grigia targata Austria per sottoporla a controllo poiché viaggiava con un faro non funzionante e perché, i cittadini austriaci erano sottoposti ad una normativa per l’accesso in Italia molto stringente per effetto del D.P.C.M. del 13 febbraio scorso valido dal 14 febbraio al 5 marzo. A bordo si trovavano due giovani ed una bambina molto piccola risultati una giovane famiglia austriaca i cui componenti viaggiavano tutti scalzi e senza mascherine in un veicolo pieno di oggetti di uso domestico quotidiano (pentole e posate presumibilmente usate di recente, vestiti e coperte ecc.) oltre a diversi “Bongos”, i noti tamburi etnici tipici degli artisti di strada. I giovani ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 marzo 2021) Una pattugliaPolizia Stradale di Udine, in località Rivoli di Osoppo, durante i controlli sul rispetto delle norme COVID ha fermato sabato pomeriggio una Ford grigia targata Austria per sottoporla a controllo poiché viaggiava con un faro non funzionante e perché, i cittadini austriaci erano sottoposti ad una normativa per l’accesso in Italia molto stringente per effetto del D.P.C.M. del 13 febbraio scorso valido dal 14 febbraio al 5 marzo. A bordo si trovavano due giovani ed una bambina molto piccola risultati una giovanei cui componenti viaggiavano tutti scalzi e senza mascherine in un veicolo pieno di oggetti di uso domestico quotidiano (pentole e posate presumibilmente usate di recente, vestiti e coperte ecc.) oltre a diversi “Bongos”, i noti tamburi etnici tipici degli artisti di strada. I giovani ...

