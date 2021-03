Femminicidio | Mattarella | ' fenomeno impressionante | interroga coscienza Paese' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - "L'amore, quello autentico, si basa sul rispetto e la condivisione. Se si giunge a uccidere una donna -ha ammonito- è perché non si rispettano il suo desiderio di libertà e la sua autonomia. Perché ci si arroga il potere di non consentirne le scelte, i progetti, le aspirazioni. "A distanza di settantaquattro anni dall'approvazione della nostra Costituzione –che ha sancito, in via definitiva, l'eguaglianza e la parità tra tutte le persone, senza distinzioni– gli orribili casi di-che reclamano giustizia- ci dicono che la legge, da sola, non basta. Che un principio va affermato, ma va anche difeso, promosso e concretamente attuato".