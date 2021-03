Draghi | minacce shock | “Se tocca Rdc fa la fine di Falcone”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alessandro Nunziati “Nonre il Reddito di cittadinanza” altrimenti“fa lache ha fatto”. Queste ledi morte che sarebbero giunte via telefono al ‘MovimentoPresidente’ e rivolte al premier in carica. A denunciare il fatto sono stati i medesimi attivisti dell’ente che, secondo quanto appreso dall’AdnKronos, alle 12:27 di oggi 7 marzo Impronta Unika.

In attesa di scoprire quali saranno le misure riguardanti il reddito di cittadinanza, grazie al decreto Sostegno, Mario Draghi ha ricevuto "una telefonata dal contenuto altamente minaccioso nei confronti del Presidente" in cui uno sconosciuto, con "evidente inflessione siciliana", ha detto: "Il governatore non tocchi il Reddito di cittadinanza altrimenti fa la fine che ha fatto Falcone".