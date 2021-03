Covid, nel Sannio sono 39 i nuovi positivi (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 389 tamponi, dei quali nr. 77 risultati positivi. Dei settantasette positivi, nr. 33 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 44 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertati. Per quanto concerne l’Als, invece, i positivi riscontrati sono 6: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 389 tamponi, dei quali nr. 77 risultati. Dei settantasette, nr. 33 rappresentanocasi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 44 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertati. Per quanto concerne l’Als, invece, iriscontrati6: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

