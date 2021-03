Covid, ecco le due date chiave: "Picco il 20 marzo, a giugno il virus rallenterà" (Di lunedì 8 marzo 2021) Mariangela Garofano Studi italiani e statunitensi prevedono il Picco di contagi da Covid nel nostro Paese attorno al 20 marzo, con diminuzioni a giugno, che porteranno il virus a sparire Gli studi condotti dagli esperti italiani e americani coincidono: il Picco dei contagi di Covid in Italia avverrà attorno al 20 marzo. Il Picco dei decessi è atteso per il 2-3 aprile, con una netta diminuzione, che a fine giugno scenderà sotto quota quaranta. Come afferma il dottor Roberto Cauda, infettivologo di Università Cattolica e Policlinico Gemelli, “il Picco è atteso secondo i modelli matematici tra il 20 e il 22 di marzo. Ovviamente le variabili sono diverse, a partire dalle ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Mariangela Garofano Studi italiani e statunitensi prevedono ildi contagi danel nostro Paese attorno al 20, con diminuzioni a, che porteranno ila sparire Gli studi condotti dagli esperti italiani e americani coincidono: ildei contagi diin Italia avverrà attorno al 20. Ildei decessi è atteso per il 2-3 aprile, con una netta diminuzione, che a finescenderà sotto quota quaranta. Come afferma il dottor Roberto Cauda, infettivologo di Università Cattolica e Policlinico Gemelli, “ilè atteso secondo i modelli matematici tra il 20 e il 22 di. Ovviamente le variabili sono diverse, a partire dalle ...

