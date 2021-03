Covid, Asia dispone limitazioni per accessi a uffici e servizi (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è riunito questa mattina il Comitato di sorveglianza Covid dell’Asia che, alla luce delle nuove disposizioni nazionali che hanno decretato la Campania zona rossa, ha deciso una serie di misure restrittive valide a partire da domani e fino al 22 marzo. L’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) sarà contattabile solo telefonicamente così come gli altri uffici aziendali: a questi ultimi si potrà accedere solo per improcrastinabili esigenze e previa prenotazione. Anche i conferimenti presso l’Ecocentro comunale di contrada Margiacca potranno essere effettuati solo prendendo un appuntamento contattando il numero verde gratuito 800194919 o l’800254696. L’Azienda ha altresì inasprito ulteriormente le misure organizzative interne per assicurare il distanziamento tra i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è riunito questa mattina il Comitato di sorveglianzadell’che, alla luce delle nuove disposizioni nazionali che hanno decretato la Campania zona rossa, ha deciso una serie di misure restrittive valide a partire da domani e fino al 22 marzo. L’o relazioni con il pubblico (Urp) sarà contattabile solo telefonicamente così come gli altriaziendali: a questi ultimi si potrà accedere solo per improcrastinabili esigenze e previa prenotazione. Anche i conferimenti presso l’Ecocentro comunale di contrada Margiacca potranno essere effettuati solo prendendo un appuntamento contattando il numero verde gratuito 800194919 o l’800254696. L’Azienda ha altresì inasprito ulteriormente le misure organizzative interne per assicurare il distanziamento tra i ...

Advertising

infoitinterno : Benevento, 2 casi covid all'Asia. Azienda avvia protocolli e chiede vaccini per personale - anteprima24 : ** #Covid, #Asia dispone #Limitazioni per accessi a uffici e servizi ** - TV7Benevento : COVID, ASIA DISPONE LIMITAZIONI PER ACCESSI A UFFICI E SERVIZI ... - MattiaGallo17 : RT @GabrieleCarrer: ++ Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini ++ Ieri l'ex ministro su @formichenews: rafforzare 'metodo p… - GabrieleCarrer : ++ Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini ++ Ieri l'ex ministro su @formichenews: rafforzare 'meto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asia Sui vaccini in campo il 'Quad'. Patto della fiala in chiave anti - cinese Dalla riunione tra Joe Biden, Narendra Modi, Yoshihide Suga e Scott Morrison è atteso un importante annuncio sulla distribuzione di vaccini anti - Covid nei paesi in via di sviluppo dell'Asia - ...

Il nuovo secolo sarà all'insegna dell'Asia: opportunità post - pandemia A un anno dallo sconvolgimento sociale ed economico provocato dalla pandemia di COVID - 19, l'Asia sta emergendo dalla crisi più forte di prima e con un'influenza maggiore sulla scena mondiale, spostando sempre più a oriente il centro di gravità economico del pianeta. Grazie alla ...

Vaccino Covid in Asia: così procedono le campagne, tra donazioni e baratti La Repubblica Asia: misure restrittive per gli accessi agli uffici ed all'ecocentro Scrive l'ufficio stampa dell'azienda: Si è riunito questa mattina il Comitato di sorveglianza Covid dell'Asia che, alla luce delle nuove disposizioni nazionali che hanno decretato la Campania zona ros ...

COVID, ASIA DISPONE LIMITAZIONI PER ACCESSI A UFFICI E SERVIZI Si è riunito questa mattina il Comitato di sorveglianza Covid dell’Asia che, alla luce delle nuove disposizioni nazionali che hanno decretato la Campania zona rossa, ha deciso una serie di misure rest ...

Dalla riunione tra Joe Biden, Narendra Modi, Yoshihide Suga e Scott Morrison è atteso un importante annuncio sulla distribuzione di vaccini anti -nei paesi in via di sviluppo dell'- ...A un anno dallo sconvolgimento sociale ed economico provocato dalla pandemia di- 19, l'sta emergendo dalla crisi più forte di prima e con un'influenza maggiore sulla scena mondiale, spostando sempre più a oriente il centro di gravità economico del pianeta. Grazie alla ...Scrive l'ufficio stampa dell'azienda: Si è riunito questa mattina il Comitato di sorveglianza Covid dell'Asia che, alla luce delle nuove disposizioni nazionali che hanno decretato la Campania zona ros ...Si è riunito questa mattina il Comitato di sorveglianza Covid dell’Asia che, alla luce delle nuove disposizioni nazionali che hanno decretato la Campania zona rossa, ha deciso una serie di misure rest ...