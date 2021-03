Coman-Bayern Monaco | è braccio di ferro | stop alle trattative sul rinnovo E il Manchester United…

(Di lunedì 8 marzo 2021) Neppure il successo nel super classico di Germania contro il Borussia Dortmund è servito ale a Kingsleyper trovare un punto d'incontro per ildi contratto. Da tempo i rumors sul futuro del francese ex Juventus si susseguono e, stando a quanto riporta Kicker, ad oggi le parti sono distanti.Il media tedesco è sicuro che leper ildel contratto del giocatore si siano interrotte bruscamente. Al momento l'accordo tra il calciatore classe 1996 e la società è fino al 2023 ma il club didi Baviera vorrebbe portarlo fino al 2026. Per ora, però,avrebbe rifiutato una prima offerta del club anche stuzzicato, probabilmente, dall'interesse di una big inglese: ilUnited. ITA ...

... al 24' accorcia le distanze col destro e con lo stesso piede trasforma prima del riposo il rigore concesso (con l'ausilio del Var) per una trattenuta di Dahoud su. Nella ripresa il...MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Neuer; Sule, Alaba, Boateng, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala,; Lewandowski. Allenatore: Flick. BORUSSIA DORTMUND (4 - 2 - 3 - 1): Hitz; Morey Bouzà, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Delaney; Sancho, Reus, Hazard; Haaland. Allenatore: Terzic. Neppure il successo nel super classico di Germania contro il Borussia Dortmund è servito al Bayern Monaco e a Kingsley Coman per trovare un punto d'incontro per il rinnovo di contratto. Da tempo i rum ...