Ciccio e Tore | profanata la tomba dei due fratellini | il sindaco | “E’ come sale sulla ferita”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Le tombe di, i duedi 11 e 13 anni scomparsi nel 2005 in Gravina di Puglia e i cui corpi vennero ritrovati senza vita dopo 20 mesi dalla sparizione, sono state profanate. Lo sconforto della famiglia e della comunità Non c’è pace per la famiglia di, i due bimbi scomparsi a Gravina di Puglia nel 2005 e che vennero ritrovati senza vita in una masseria abbandonata dopo mesi e mesi di ricerche. Una notizia, quella della scomparsa prima e del ritrovamento dei cadaveri poi, che sconvolse l’intera comunità pugliese che si strinse attorno alla famiglia. Dopo anni di indagini sulle cause della morte, ad oggi la pista più attendibile sembra essere quella di un gioco fra i dueche sarebbe finito nel peggiore dei modi. Le tombe dei ...

Il sindaco: 'Gli sciacalli hanno fame di dolore'

Un paio di giorni fa 'mani ignote ma esperte hanno forzato l'ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano' i fratellini 'ed hanno scardinato le lastre di vetro che ricoprono le tombe'. Lo denuncia su Facebook il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, che rileva come la tragica storia dei due ... Profanata la tomba di Ciccio e Tore Pappalardi, i fratellini di 13 e 11 i cui corpi privi di vita vennero rinvenuti il 25 febbraio 2008 in una cisterna all'interno di un casale abbandonato di Gravina in Puglia.