Chiuse le frontiere a Mauritius, Noumea e Marocco, riaperte alle Seychelles (Di lunedì 8 marzo 2021) La scoperta di casi di contaminazione da Covid-19 ha spinto Mauritius a sospendere tutti gli arrivi internazionali dei passeggeri così come i voli per Rodrigues, mentre in Nuova Caledonia sono i collegamenti con Wallis e Futuna che vengono fermati per almeno due giorni. Il Marocco ha per gli stessi motivi aggiunti due Paesi, Algeria ed Egitto, nella lunga lista di voli in entrata assolutamente vietati. Ma una buona notizia, le Seychelles riapriranno i confini a tutti i visitatori, vaccinati o meno, entro la fine di marzo. Le autorità di Mauritius hanno annunciato il 6 marzo 2021 la scoperta di nove casi di contaminazione locale in due giorni e nove importati tra i viaggiatori in quarantena. Conseguenza immediata, dalla mezzanotte di sabato 6 marzo e fino a lunedì 15 marzo, l’aeroporto SSR non accetta più voli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) La scoperta di casi di contaminazione da Covid-19 ha spintoa sospendere tutti gli arrivi internazionali dei passeggeri così come i voli per Rodrigues, mentre in Nuova Caledonia sono i collegamenti con Wallis e Futuna che vengono fermati per almeno due giorni. Ilha per gli stessi motivi aggiunti due Paesi, Algeria ed Egitto, nella lunga lista di voli in entrata assolutamente vietati. Ma una buona notizia, leriapriranno i confini a tutti i visitatori, vaccinati o meno, entro la fine di marzo. Le autorità dihanno annunciato il 6 marzo 2021 la scoperta di nove casi di contaminazione locale in due giorni e nove importati tra i viaggiatori in quarantena. Conseguenza immediata, dalla mezzanotte di sabato 6 marzo e fino a lunedì 15 marzo, l’aeroporto SSR non accetta più voli ...

