Cesare Bocci parla della malattia della moglie | A Zingaretti non avevo detto nulla

(Di lunedì 8 marzo 2021) Con quello che è successo a Daniela ho capito che quando sei nell'acqua alta, nuoti", hal'attore in un'intervista al sito 'Quotidiano.net'. leggi anche l'articolo >a 'Vieni da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Bocci

, l'attore noto soprattutto per il ruolo di Mimì Augello, amico del Commissario Montalbano , interpretato da Luca Zingaretti , in più interviste, ha parlato della malattia della moglie, ...Nel cast oltre a Luca Zingaretti , nei panni del commissario Montalbano dal 1999, ci sarà anche lo storico gruppo di attori:(Mimì Augello); Peppino Mazzotta (Fazio); Angelo Russo (...Il commissario Montalbano, l'ultimo appuntamento con Il metodo Catalanotti. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Il Metodo Catalanotti è quello applicato da un uomo che aveva una morboso attaccamento al teatro e usava ogni mezzo possibile, anche il più duro e indelicato, per scuotere gli attori della sua compagn ...