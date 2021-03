C’è ancora un fiore, Antonio Maggio per la festa della donna con La Faccia E Il Cuore (Di lunedì 8 marzo 2021) Antonio Maggio aderisce al progetto C’è ancora un fiore lanciato da Caffè Moda Rinaldi Magazine in occasione della festa della donna e suona per le donne recluse, fuori dal portone del carcere di Trani. Il brano piano e voce è la sua La Faccia E Il Cuore che lo scorso anno ha presentato al Festival di Sanremo con Gessica Notaro. “Quando lo scorso anno ho scritto la mia La Faccia E Il Cuore, ho voluto collegare l’immagine di una donna sfregiata da una violenza subita alla certezza di trovare ‘ancora un fiore dopo la tempesta’”, commenta Antonio Maggio. “Essere un cantautore significa anche ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)aderisce al progetto C’èunlanciato da Caffè Moda Rinaldi Magazine in occasionee suona per le donne recluse, fuori dal portone del carcere di Trani. Il brano piano e voce è la sua LaE Ilche lo scorso anno ha presentato al Festival di Sanremo con Gessica Notaro. “Quando lo scorso anno ho scritto la mia LaE Il, ho voluto collegare l’immagine di unasfregiata da una violenza subita alla certezza di trovare ‘undopo la tempesta’”, commenta. “Essere un cantautore significa anche ...

lauraboldrini : A dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano ricoperti da donne. Il gap salariale è fra i peggiori in Ue.

ThomasOfficial : "Ti porterò oltre quei limiti della complicità.. e scoprirai che dentro l'anima c'è ancora la tua metà" Auguri a tutte le donne per l'8 marzo.

