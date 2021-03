**Calcio: Napoli, per Ghoulam operazione al ginocchio perfettamente riuscita'** (Di lunedì 8 marzo 2021) Napoli, 8 mar. (Adnkronos) - Il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam "come da programma questo pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L'intervento è perfettamente riuscito. Ghoulam, assistito durante l'operazione dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart", spiega il Napoli in una nota. "Il terzino azzurro si era infortunato ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021), 8 mar. (Adnkronos) - Il difensore delFaouzi"come da programma questo pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani alsinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L'intervento èriuscito., assistito durante l'dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart", spiega ilin una nota. "Il terzino azzurro si era infortunato ieri nel primo tempo di-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale delsinistro".

Advertising

SkySport : ?? STREPITOSO OSIMHEN?? ? Forza fisica, velocità e tecnica: 2-0 Napoli ?? Il nigeriano torna al gol ? Napoli-Bologna… - ZZiliani : La cosa buffa del calcio col verme made in Italy è che #Orsato combina quel che combina in #InterJuve e non incroci… - MatteoPedrosi : La Lega non rinvia #LazioTorino, nonostante la comunicazione dell'Asl che vieta al Toro di partire e nonostante il… - Fantacalcio : Napoli, intervento perfettamente riuscito per Ghoulam - TV7Benevento : **Calcio: Napoli, per Ghoulam operazione al ginocchio perfettamente riuscita'**... -