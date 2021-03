Cagliari | Marin | “Cambiata la mentalità Con la Juventus per giocarci le nostre carte…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sette punti su nove a disposizione da quando è arrivato mister Leonardo Semplici. Ilha ripreso a macinare risultati positivi utili per migliore una classifica che, ancora oggi, resta comunque preoccupante. Buon pari acciuffato nel finale contro la Sampdoria a testimonianza di un cambio di passo e dia seguito dell'avvicendamento in panchina. Del momento dei sardi ha parlato il centrocampista Razvancome riporta il sito ufficiale del club.: "la. Testa allaper fare bene"caption id="attachment 1104863" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Siamo contenti per il risultato e per quanto fatto soprattutto nella prima parte, l'abbraccio finale tra tutti noi, col mister e lo ...