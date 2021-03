Barbara D’Urso sobbalza quando Antonella Elia spiega cosa è per lei oggi l’ex, Pietro Delle Piane (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso della serata di domenica 7 marzo, su Canale 5 è andato in onda il programma di intrattenimento, Live – Non è la D’Urso. Tra i vari ospiti presenti all’interno del talk show, abbiamo potuto assistere ad un confronto tra l’opinionista del GF Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, suo ex compagno con il quale aveva partecipato a Temptation Island. l’ex coppia si è incontrata e confrontata all’interno dell’ascensore del programma di Barbara D’Urso, rivelando al pubblico cose private della coppia. Prima di entrare all’interno dell’ascensore, Antonella ha rivelato che in questi mesi i due si sono incontrati, l’ultima volta ad esempio è stata qualche giorno fa, dopo due mesi e mezzo senza parlarsi. La crush che ... Leggi su virali.video (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso della serata di domenica 7 marzo, su Canale 5 è andato in onda il programma di intrattenimento, Live – Non è la. Tra i vari ospiti presenti all’interno del talk show, abbiamo potuto assistere ad un confronto tra l’opinionista del GF Vip,, suo ex compagno con il quale aveva partecipato a Temptation Island.coppia si è incontrata e confrontata all’interno dell’ascensore del programma di, rivelando al pubblico cose private della coppia. Prima di entrare all’interno dell’ascensore,ha rivelato che in questi mesi i due si sono incontrati, l’ultima volta ad esempio è stata qualche giorno fa, dopo due mesi e mezzo senza parlarsi. La crush che ...

Advertising

StefanoFeltri : La fine della segreteria zingaretti si consuma nel salotto di Barbara D’Urso che gli da del “tu”. Direi una sintesi… - davidallegranti : Zingaretti ospite da Barbara D’Urso pensavo fosse solo una minchiata. Invece è una minchiata vera. - stanzaselvaggia : Barbara D’Urso ha appena twittato : «@nzingaretti in un partito che tratta argomenti molto diversi tra loro hai por… - infoitinterno : Gelo di Zingaretti su Bonaccini da Barbara D'Urso in tv: 'Stefano segretario Pd? Decidono le primarie' - MassimoBenenat1 : RT @Zziagenio78: Assurdo che dopo un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere il virus nonostante il tutorial di Barbara D'Urso su come… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti oggi parla da Barbara D’Urso. Per la guida del Pd in corsa Pinotti e Delrio Corriere della Sera