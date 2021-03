Bancarotta | ai domiciliari Francesco Polidori | fondatore del Cepu

Advertising

Corriere : Cepu, Francesco Polidori arrestato per bancarotta: è ai domiciliari - RaiNews : Bancarotta, ai domiciliari il fondatore di Cepu. I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno proced… - cjmimun : E' Francesco Polidori, fondatore di Cepu l'imprenditore finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine… - laratta_enzo : RT @tempoweb: Finisce ai domiciliari il patron delle università telematiche Francesco Polidori #francescopolidori #cepu #guardiadifinanza… - tempoweb : Finisce ai domiciliari il patron delle università telematiche Francesco Polidori #francescopolidori #cepu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bancarotta domiciliari

... poi arrestati con accuse die autoriciclaggio. Per ora scelgono il silenzio, come ... Due gli indagati in carcere - marito e moglie - e due quelli residenti in Campania ai, la ...... operante nel settore delle officine meccaniche e riconducibile a due coniugi, nei cui confronti il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti. L'...l'imprenditore finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma che vede coinvolti 6 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e ...I finanzieri del nucleo speciale di Polizia valutaria hanno proceduto anche a un sequestro preventivo per 28 milioni di euro ...