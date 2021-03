Atalanta, perdere così fa male: decide Skriniar, il big-match all’Inter (Di martedì 9 marzo 2021) Punita dall’unico tiro in porta subito in 90?. Si può perdere anche così, in un big-match dominato, in cui anche il pareggio sarebbe stato quasi giusto. L’Atalanta esce con le mani vuote da San Siro, sconfitta dalla capolista Inter. A decidere tutto è stato un gol di Skriniar, arrivato in avvio di secondo tempo: quella dello slovacco è stata l’unica conclusione verso la porta di Sportiello in tutta la gara. Per tutto il resto della partita si è vista solo l’Atalanta, che ha giocato una gara buona ma non ottima, che non è riuscita a scardinare la – sempre ben organizzata – difesa di Conte. Dove non sono arrivati Bastoni, Skriniar e De Vrij ci ha pensato un grande Handanovic: decisive le parate su Zapata nel primo tempo e su Muriel nella ripresa. Tra i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Punita dall’unico tiro in porta subito in 90?. Si puòanche, in un big-dominato, in cui anche il pareggio sarebbe stato quasi giusto. L’esce con le mani vuote da San Siro, sconfitta dalla capolista Inter. Are tutto è stato un gol di, arrivato in avvio di secondo tempo: quella dello slovacco è stata l’unica conclusione verso la porta di Sportiello in tutta la gara. Per tutto il resto della partita si è vista solo l’, che ha giocato una gara buona ma non ottima, che non è riuscita a scardinare la – sempre ben organizzata – difesa di Conte. Dove non sono arrivati Bastoni,e De Vrij ci ha pensato un grande Handanovic: decisive le parate su Zapata nel primo tempo e su Muriel nella ripresa. Tra i ...

