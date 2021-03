Assegno unico figli dal primo luglio 2021: la novità e i requisiti (Di lunedì 8 marzo 2021) Se ne è parlato assai ultimamente, essendo anch’esso un tema di vitale importanza per molte famiglie italiane. L‘Assegno unico figli dovrebbe essere lanciato a partire dal primo luglio 2021, per diventare una significativa misura di sostegno al reddito principale per i nuclei familiari con figli. Ciò ovviamente salvo rinvii e/o ripensamenti dell’ultima ora. Detto Assegno costituisce un beneficio, il cui importo non è prefissato a priori, ma cambia in base alla condizione economica del nucleo familiare: l’ottica è quella di andare a racchiudere tutti i bonus oggi erogati per i figli. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sui bonus bollette automatici da luglio, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 marzo 2021) Se ne è parlato assai ultimamente, essendo anch’esso un tema di vitale importanza per molte famiglie italiane. L‘dovrebbe essere lanciato a partire dal, per diventare una significativa misura di sostegno al reddito principale per i nuclei familiari con. Ciò ovviamente salvo rinvii e/o ripensamenti dell’ultima ora. Dettocostituisce un beneficio, il cui importo non è prefissato a priori, ma cambia in base alla condizione economica del nucleo familiare: l’ottica è quella di andare a racchiudere tutti i bonus oggi erogati per i. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sui bonus bollette automatici da, clicca ...

