Ascolti tv 7 marzo 2021: Luisa Ranieri tiene in vetta Rai1 anche dopo il Festival

Ascolti tv: la fiction stravince davanti a Fabio Fazio e Barbara D'Urso dopo la sbornia sanremese si torna a un palinsesto "tradizionale", con la domenica sera televisiva dominata, con Ascolti tv quasi da Festival, da Le indagini di Lolita Lobosco su Rai1, che ha registrato il 28,2% di share media con 6,767 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Luisa Ranieri aveva raccolto il 29,8% e 6,8 milioni. Seconda posizione per il ritorno in onda di Che tempo che fa su Rai3, con Fabio Fazio in collegamento da casa, ha fatto il 10,3% e 2,814 milioni d'italiani collegati, dopo una settimana di pausa. Sette giorni la stessa rete aveva proposto Report portando a casa il 5,8% e 1,4 milioni. Medaglia di bronzo per il talk show Live – Non è la ...

