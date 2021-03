Arrigo Sacchi commenta la Juve: “Ecco cosa si pensava” (Di lunedì 8 marzo 2021) Importante vittoria di misura quella della Juventus contro la Lazio. I bianconeri, inizialmente in svantaggio, grazie ai gol di Rabiot e la doppietta di Morata hanno dato una grande prova di forza. Una scossa al campionato che mette pressione alle due milanesi. La squadra di Andrea Pirlo si rilancia anche in ottica Champions per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Importante vittoria di misura quella dellantus contro la Lazio. I bianconeri, inizialmente in svantaggio, grazie ai gol di Rabiot e la doppietta di Morata hanno dato una grande prova di forza. Una scossa al campionato che mette pressione alle due milanesi. La squadra di Andrea Pirlo si rilancia anche in ottica Champions per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

webmagazine24 : Arrigo Sacchi commenta la Juve: 'Ecco cosa si pensava' - sheva19821 : @daves80 @acmilan C'era un sistema mediatico che Arrigo Sacchi aveva denunziato in modo timido in una puntata di Co… - MikiNaxos : @PinoVaccaro77 Non capisco questo accanimento contro l’Arrigo Sacchi sassolese; non leggo un quotidiano sportivo da… - galaa958 : RT @PinoVaccaro77: Se l'umile #Gotti godesse di metà della buona stampa dell'Arrigo Sacchi di Sassuolo - quello che secondo le narrazioni d… - andre85milan : RT @PinoVaccaro77: Se l'umile #Gotti godesse di metà della buona stampa dell'Arrigo Sacchi di Sassuolo - quello che secondo le narrazioni d… -