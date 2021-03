Amici 20, ecco chi sono i due ballerini che vanno al serale (Di lunedì 8 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 8 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LA SELEZIONE DEI ballerini Dopo che sono stati selezionati i primi tre cantanti che accedono direttamente al serale di Amici, tocca ai ballerini. Per loro però, nessuna classifica generale. LEGGI ANCHE Amici 20, LA PUNTATA DI OGGI 6 MARZO: ecco CHI VA DIRETTAMENTE AL serale È stato chiamato il coreografo Giuliano Peparini, fratello della coach Veronica Peparini, per giudicare delle ulteriori esibizioni dei ragazzi. Il primo a ricevere la maglia d’oro è Samuele. La seconda ad ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 8 marzo,andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5.le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LA SELEZIONE DEIDopo chestati selezionati i primi tre cantanti che accedono direttamente aldi, tocca ai. Per loro però, nessuna classifica generale. LEGGI ANCHE20, LA PUNTATA DI OGGI 6 MARZO:CHI VA DIRETTAMENTE ALÈ stato chiamato il coreografo Giuliano Peparini, fratello della coach Veronica Peparini, per giudicare delle ulteriori esibizioni dei ragazzi. Il primo a ricevere la maglia d’oro è Samuele. La seconda ad ...

