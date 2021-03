Advertising

EnricoBattist : @giorgiocappozzo Tra l'altro Otto ricorda Von Bismarck. Marzo invece un termine romanesco, quindi sempre gli stessi… - TV7Benevento : 8 marzo: von der Leyen, 'non facile essere donna in posizione leadership, bisogna osare'... - MarcoRandellini : RT @federico_bosco: Von der Leyen prevede la consegna di 50 milioni di dosi di vaccino a marzo e a partire da aprile 100 milioni di dosi al… - federico_bosco : Von der Leyen prevede la consegna di 50 milioni di dosi di vaccino a marzo e a partire da aprile 100 milioni di dos… - clarence_von : RT @AlexandrJucov: PRESS RELEASE: March 7th 2021 COMUNICATO STAMPA: 7 Marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : marzo von

ANSA Nuova Europa

Nel pomeriggio si riunisce la cabina di regia: probabile una stretta prima del weekend. La Fondazione Gimbe: 'E' iniziata la terza ondata'. La presidente della Commissione europeaDer Leyen: 'Da aprile 100 milioni di dosi di vaccini al mese in Ue'. Da oggi in rosso Campania e Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto arancioniIn occasione dell'8, quattro donne che fanno parte del programma 'Obama Leaders: Europe' , lanciato dalla ...un panorama politico più femminile che mai (celebriamo oggi modelli come Ursulader ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Essere una donna in una posizione di potere di leadership tra così tanti uomini "non è sempre stato facile. Ma con la determinazione tutto possibile. Dovete solo osare. Lott ...Sulla base dei piani dei produttori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 08 mar - La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha ...