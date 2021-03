Vaccino covid Astrazeneca, ok per tutte le fasce d’età (Di domenica 7 marzo 2021) Il Vaccino covid Astrazeneca in Italia sarà somministrato a soggetti di ogni età. “Ci sono nuove evidenze scientifiche, il Vaccino Astrazeneca può essere usato sostanzialmente su tutte le fasce generazionali”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in più. Inizialmente, il Vaccino è stato indicato per un utilizzo limitato alla fascia d’età tra i 18 e i 65 anni. “Il Vaccino è utilizzabile” anche “per le altre generazioni, da pochissime ore abbiamo ricevuto un parere del Css, nei primissimi giorni della settimana, domani o massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione. Non c’è dubbio, questo ci aiuta: un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Ilin Italia sarà somministrato a soggetti di ogni età. “Ci sono nuove evidenze scientifiche, ilpuò essere usato sostanzialmente sulegenerazionali”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in più. Inizialmente, ilè stato indicato per un utilizzo limitato alla fasciatra i 18 e i 65 anni. “Ilè utilizzabile” anche “per le altre generazioni, da pochissime ore abbiamo ricevuto un parere del Css, nei primissimi giorni della settimana, domani o massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione. Non c’è dubbio, questo ci aiuta: un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in ...

