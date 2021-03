Una vita, anticipazioni 7 marzo: una terribile aggressione (Di domenica 7 marzo 2021) Ursula sarà sempre più instabile e ciò la porterà a compiere dei gesti totalmente insensati. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 7 marzo, rivelano che la donna aggredirà Genoveva nel momento in cui quest'ultima cercherà di mandarla via. Per fortuna, Felipe interverrà e le separerà. Nel frattempo, Maite incanterà tutto il quartiere e nel corso dei una merenda al ristorante, incontrerà per la prima volta Camino, la quale rimarrà affascinata da lei. Una vita, spoiler 7 marzo: Camino conosce Maite e resta affascinata da lei Maite, da quando è arrivata ad Acacias non smette di sorprendere gli abitanti del quartiere con i suoi modi di fare e di vestirsi poco convenzionali. Tra chi la trova bizzarra e scandalosa e chi è incuriosito, chi più chi meno è ammaliato da lei. La ragazza, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 marzo 2021) Ursula sarà sempre più instabile e ciò la porterà a compiere dei gesti totalmente insensati. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 7, rivelano che la donna aggredirà Genoveva nel momento in cui quest'ultima cercherà di mandarla via. Per fortuna, Felipe interverrà e le separerà. Nel frattempo, Maite incanterà tutto il quartiere e nel corso dei una merenda al ristorante, incontrerà per la prima volta Camino, la quale rimarrà affascinata da lei. Una, spoiler 7: Camino conosce Maite e resta affascinata da lei Maite, da quando è arrivata ad Acacias non smette di sorprendere gli abitanti del quartiere con i suoi modi di fare e di vestirsi poco convenzionali. Tra chi la trova bizzarra e scandalosa e chi è incuriosito, chi più chi meno è ammaliato da lei. La ragazza, ...

