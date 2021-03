Tuffi, Assoluti Invernali 2021: Marsaglia e Pellacani vincono anche dal metro (Di domenica 7 marzo 2021) Si sono chiusi gli Assoluti Invernali al centro federale di Trieste. Doppietta da parte di Chiara Pellacani e Lorenzo Marsaglia che hanno concesso il bis dal metro dopo il successo dai tre metri. La romana si è poi portata a casa anche la vittoria nella prova del sincro misto dai tre metri. Pellacani si è imposta dal metro con il punteggio totale di 259.15, con un ottimo doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato da 58.50. Seconda posizione per Elisa Pizzini (247.60), mentre terza ha chiuso Elena Bertocchi con 241.75. “Sono contenta delle sensazioni avute in questi tre giorni. Da migliorare ci sono sempre i Tuffi con avvitamento. Gli allenamenti serviranno anche per limare i dettagli”, le parole di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Si sono chiusi glial centro federale di Trieste. Doppietta da parte di Chiarae Lorenzoche hanno concesso il bis daldopo il successo dai tre metri. La romana si è poi portata a casala vittoria nella prova del sincro misto dai tre metri.si è imposta dalcon il punteggio totale di 259.15, con un ottimo doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato da 58.50. Seconda posizione per Elisa Pizzini (247.60), mentre terza ha chiuso Elena Bertocchi con 241.75. “Sono contenta delle sensazioni avute in questi tre giorni. Da migliorare ci sono sempre icon avvitamento. Gli allenamenti servirannoper limare i dettagli”, le parole di ...

