Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos (2) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Così, ricordano gli interroganti, "con circolare del 21 luglio 2020 il ministero ha comunicato il ritiro degli stessi dispositivi già in dotazione alle Forze dell'Ordine", e "una serie di ricercatori, che hanno effettuato degli studi su questo tipo di armi, hanno dichiarato che le morti possono essere rare quando i Taser vengono utilizzati correttamente, ma in una situazione di emergenza è estremamente difficile accertare se la condotta di chi spara sia stata adeguata". Di qui la proposta alternativa avanzata nell'interrogazione: "recentemente la Polizia americana ha iniziato la sperimentazione di una nuova arma non letale, la Bola Wrap 100, tipologia di pistola che spara un laccio di kevlar lungo oltre 2 metri ed in grado di intrappolare una persona ad una distanza di 3- 8 metri". "Tale ...

