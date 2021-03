Serie C 2020/2021, Maniero lancia l’Avellino: Paganese battuta 2-0 (Di domenica 7 marzo 2021) l’Avellino fatica a sbloccare il risultato ma quando lo fa, non si ferma più. Al Partenio Aloi e compagni battono 2-0 la Paganese nella ventinovesima giornata di Serie C e si portano a quota 56 punti in classifica, a -7 dalla Ternana che sarà impegnata nel prossimo turno contro il Bari e proprio a +2 dai pugliesi, fermati dal Potenza in casa. Dopo un primo tempo noioso e una prima mezz’ora di ripresa senza alcun tipo di occasione, è con un rigore che l’Avellino sblocca il risultato. Decisivo un fallo subito in area da Carriero che spinge l’arbitro a concedere un rigore poi trasformato con freddezza da Maniero. La Paganese – che scivola al diciassettesimo posto – perde la testa e anche la parità numerica: Volpicelli ferma un contropiede di Adamo con un intervento giudicato pericoloso e ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021)fatica a sbloccare il risultato ma quando lo fa, non si ferma più. Al Partenio Aloi e compagni battono 2-0 lanella ventinovesima giornata diC e si portano a quota 56 punti in classifica, a -7 dalla Ternana che sarà impegnata nel prossimo turno contro il Bari e proprio a +2 dai pugliesi, fermati dal Potenza in casa. Dopo un primo tempo noioso e una prima mezz’ora di ripresa senza alcun tipo di occasione, è con un rigore chesblocca il risultato. Decisivo un fallo subito in area da Carriero che spinge l’arbitro a concedere un rigore poi trasformato con freddezza da. La– che scivola al diciassettesimo posto – perde la testa e anche la parità numerica: Volpicelli ferma un contropiede di Adamo con un intervento giudicato pericoloso e ...

