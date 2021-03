Serie A femminile | match scudetto alla Juventus | bianconere a +6 sul Milan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 marzo 2021) La resa dei conti. La gara più importante del campionato. La sfida tra le due squadre più forti dellaA. Guarino contro Ganz. Girelli e Bonansea contro Giacinti e Dowie, miglior difesa contro miglior difesa (7 gol subiti ciascuno prima di oggi).di quest’oggi rappresentava tutto questo e anche di più, in una partita che vedeva contro le due squadre assolute dominatrici di questo campionato, con la Juve ancora a punteggio pieno e ilsempre vincente ad eccezione proprio della sfida di andata, vinta a San Siro dallegrazie al rigore di Girelli. Ecco di conseguenza una sfida decisiva in chiave, che avrebbe potuto decretare la Juve ormai proiettata in modo deciso verso il quartobianconero, in caso di successo ...