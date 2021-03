Sea of Solitude: Director’s Cut è disponibile su Nintendo Switch (Di domenica 7 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Quantic Dream ha annunciato che la versione Director’s Cut di Sea of Solitude è disponibile su Nintendo Switch Vi abbiamo ampiamente parlato di Sea of Solitude (SoS, emblematico) nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui. Nonostante qualche problemino tecnico nella gestione dei comandi e della telecamera, il titolo di Quantic Dream ci era davvero piaciuto sia a livello puramente “giocoso”, sia a livello emotivo. Un mare di solitudine in cui cercare di non affondare per trovare la strada della gioia e della felicità. Una storia poetica, cruda e spietata che racconta la dura lotta di una giovane donna per sopravvivere alla violenza subita e riprendere in mano la propria vita. Un gioco, come altri magari lievemente diversi nel genere come ... Leggi su tuttotek (Di domenica 7 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Quantic Dream ha annunciato che la versioneCut di Sea ofsuVi abbiamo ampiamente parlato di Sea of(SoS, emblematico) nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui. Nonostante qualche problemino tecnico nella gestione dei comandi e della telecamera, il titolo di Quantic Dream ci era davvero piaciuto sia a livello puramente “giocoso”, sia a livello emotivo. Un mare di solitudine in cui cercare di non affondare per trovare la strada della gioia e della felicità. Una storia poetica, cruda e spietata che racconta la dura lotta di una giovane donna per sopravvivere alla violenza subita e riprendere in mano la propria vita. Un gioco, come altri magari lievemente diversi nel genere come ...

Ultime Notizie dalla rete : Sea Solitude It Takes Two - prova Col tempo, il filone degli Originals ha sfornato perle del calibro di Unravel, Fe e Sea of Solitude, ma è innegabile che proprio i lavori di Fares rappresentino forse quelli più interessanti tra ...

Le uscite del mese di marzo 4 marzo Loop Hero (PC) Sea of Solitude: The Director's Cut (Switch) Dopo un progetto Annapurna ecco spuntare anche Devolver Digital! Il mondo è stato gettato in un loop senza tempo, facendo ...

Sea of Solitude, il videogioco che racconta la solitudine al tempo della pandemia Tech Princess Sea of Solitude: Director’s Cut è disponibile su Nintendo Switch Tramite comunicato stampa, Quantic Dream ha annunciato che la versione Director's Cut di Sea of Solitude è disponibile su Nintendo Switch.

Sea of Solitude, il videogioco che racconta la solitudine al tempo della pandemia Uscito solo per Nintendo Switch, Sea of Solitude è un prodotto firmato Quantic Dream e Jo-Mei Games, sotto la direzione creativa di Geppert.

