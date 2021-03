Scambi commerciali, discordanze e opportunità per l’Italia. L’analisi di Zecchini (Di domenica 7 marzo 2021) Negli ultimi giorni è tornato in auge il tema delle barriere tariffarie agli Scambi commerciali internazionali e della politica commerciale dell’Ue. L’occasione è data da due eventi che hanno entrambi coinvolto il Regno Unito e l’Ue. Primo, il governo di Boris Johnson ha violato l’accordo commerciale con l’Ue (per precisione, il Protocollo sulla frontiera nord-irlandese), che prevede che i controlli doganali si applichino ai flussi di beni e servizi tra Ru ed Irlanda del Nord, condizione questa per non erigere una barriera doganale tra quella regione e il resto dell’Irlanda, e permettere così di tenere in piedi l’accordo del Venerdì Santo che pose termine alla guerra civile. In sostanza quell’accordo manteneva per un quinquennio quella regione nell’unione doganale con l’Ue, da cui il Ru era uscito. Il governo britannico ha sospeso unilateralmente ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) Negli ultimi giorni è tornato in auge il tema delle barriere tariffarie agliinternazionali e della politica commerciale dell’Ue. L’occasione è data da due eventi che hanno entrambi coinvolto il Regno Unito e l’Ue. Primo, il governo di Boris Johnson ha violato l’accordo commerciale con l’Ue (per precisione, il Protocollo sulla frontiera nord-irlandese), che prevede che i controlli doganali si applichino ai flussi di beni e servizi tra Ru ed Irlanda del Nord, condizione questa per non erigere una barriera doganale tra quella regione e il resto dell’Irlanda, e permettere così di tenere in piedi l’accordo del Venerdì Santo che pose termine alla guerra civile. In sostanza quell’accordo manteneva per un quinquennio quella regione nell’unione doganale con l’Ue, da cui il Ru era uscito. Il governo britannico ha sospeso unilateralmente ...

