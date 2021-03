Sanremo | Codacons | esposto contro Ferragnez a procura | Agcom e Antitrust** 2

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - Corriere : L'appello della Ferragni e la rabbia Codacons: «Viola la par condicio» - fanpage : #Sanremo2021, montano le polemiche: Codacons contro Fedez e Ferragni - Dragonelove13 : FEDEZ E CHIARA FERRAGNI RESPIRANO IL CODACONS: #tzvip #Fedez #chiaraferragni #Sanremo #Sanremo2021 - Andre_Costa95 : RT @MediasetTgcom24: Sanremo 2021, il Codacons contro Chiara Ferragni per l'appello a votare per il marito e Francesca Michielin #sanremo2… -

Ultime Notizie dalla rete : **Sanremo Codacons

...si sono classificati secondi al Festival di2021 , nonostante il grande (e sacrosanto) supporto di Chiara Ferragni . Proprio il tifo della moglie, ha scatenato l'ira funesta dele di ...Il web insorge e ilgià pensa ad azioni legali per annullare la gara 1.1La blogger e moglie del cantante aveva chiamato a raccolta i suoi 23 milioni di follower. La replica di Fedez: "Polemica sterile" ...Facchinetti e Canzian furiosi con Sanremo per l'omaggio a D'Orazio saltato per colpa del ritardo in scaletta. Fan in rivolta.