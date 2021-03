Sanremo 2021: Vince la band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio (Di domenica 7 marzo 2021) Zitti e buoni. È un Sanremo 2021 a tutto rock. Trionfano i Maneskin al Festival. La band è formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Il gruppo ha vinto con Zitti e buoni. Al secondo posto Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Gruppo rivelazione di X Factor 2017, in poco tempo i Maneskin hanno conquistato successo e popolarità. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan ora hanno lasciato il segno sul palco dell’Ariston con Zitti e buoni. Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 marzo 2021) Zitti e buoni. È una tutto rock. Trionfano i Maneskin al Festival. LadaDeed. Il gruppo ha vinto con Zitti e buoni. Al secondo posto Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Gruppo rivelazione di X Factor 2017, in poco tempo i Maneskin hanno conquistato successo e popolarità.ora hanno lasciato il segno sul palco dell’Ariston con Zitti e buoni.

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - stanzaselvaggia : Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho… - messveneto : Casa Sanremo, in finale l’udinese Karumi: «È il mio inno al Friuli»: Manuel Piccoli in gara con il suo brano “E anc… - tabata963 : RT @repubblica: Con i Maneskin (e non solo) a Sanremo 2021 ha vinto la rivoluzione: Questa edizione ha avuto il suono di una generazione nu… -