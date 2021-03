Sanremo 2021 | la classifica della finale vs la classifica di Open

(Di domenica 7 marzo 2021) I Måneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival dicon la loro Zitti e buoni. Seconditi Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome, mentre in terza posizione si piazza Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Quarti Colapesce e Dimartino, quinto Irama. A chiudere le prime dieci posizioni seguono: Willie Peyote, Annalisa, Madame, Orietta Berti, Arisa. In coda, nelle ultime cinque posizioni, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello, Random. Ladel Festival diMåneskin Francesca Michielin e Fedez Ermal Meta Colapesce e Dimartino Irama Willie Peyote Annalisa Madame Orietta Berti Arisa La Rappresentante di Lista Extraliscio e Davide Toffolo Lo Stato Sociale Noemi Malika Ayane ...

Una polemica di ampia portata che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla classifica finale di questo. Il Codacons ' vigilerà sull'andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere ...: premio sala stampa Lucio Dalla a Colapesce - Dimartino Il duo Colapesce - Dimartino con il brano 'Musica leggerissima' ha vinto il premio sala stampa 'Lucio Dalla' al 71Festival di ...