Prossima giornata Serie A: calendario 12-14 marzo, orari, streaming, programma DAZN e Sky (Di domenica 7 marzo 2021) La Serie A di calcio 2021 prosegue ad un ritmo incessante, e vedrà un fine settimana allungato anche per la giornata numero 27, che si aprirà venerdì 12 marzo, con il confronto tra Lazio e Crotone, in onda alle 15 su Sky Sport, verosimilmente sul canale Sky Sport Serie A, così come Atalanta-Spezia, alle 20.45. Tre anche i match del sabato, con Sassuolo-Verona delle 15 e Benevento-Fiorentina delle 18 su Sky, mentre a trasmettere Genoa-Udinese alle 20.45 sarà DAZN, piattaforma streaming in abbonamento, che coprirà anche il lunch match domenicale Bologna-Sampdoria e Parma-Roma delle 15, contemporaneamente a Torino-Inter. Alle 18 toccherà invece a Cagliari-Juventus, con il quadro chiuso dal big match Milan-Napoli alle 20.45. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) LaA di calcio 2021 prosegue ad un ritmo incessante, e vedrà un fine settimana allungato anche per lanumero 27, che si aprirà venerdì 12, con il confronto tra Lazio e Crotone, in onda alle 15 su Sky Sport, verosimilmente sul canale Sky SportA, così come Atalanta-Spezia, alle 20.45. Tre anche i match del sabato, con Sassuolo-Verona delle 15 e Benevento-Fiorentina delle 18 su Sky, mentre a trasmettere Genoa-Udinese alle 20.45 sarà, piattaformain abbonamento, che coprirà anche il lunch match domenicale Bologna-Sampdoria e Parma-Roma delle 15, contemporaneamente a Torino-Inter. Alle 18 toccherà invece a Cagliari-Juventus, con il quadro chiuso dal big match Milan-Napoli alle 20.45. Attiva ora. Guarda 3 partite di ...

