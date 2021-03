Principe Filippo, il nipote Harry torna a Londra: condizioni preoccupanti (Di domenica 7 marzo 2021) Principe Filippo secondo The Royal Observer sta molto male tanto e i reali hanno richiamato il nipote in patria Getty ImagesHarry è tornato a Londra, richiamato dalla famiglia visto il peggioramento delle condizioni del nonno, il Principe Filippo. A rivelarlo è The Royal Observer che riporta una notizia esclusiva la cui fonte sarebbe una persona molto vicina alla corona britannica. C’è quindi il macabro sospetto che il richiamo nella capitale sia dovuto all’estremo saluto da dare al nonno 99enne, Principe di Edimburgo. L’anziano marito della Regina Elisabetta II è ricoverato dal 16 febbraio inizialmente per un indefinito malore e solo successivamente si è parlato di un’infezione. Da quel giorno ha ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021)secondo The Royal Observer sta molto male tanto e i reali hanno richiamato ilin patria Getty Imagesto a, richiamato dalla famiglia visto il peggioramento delledel nonno, il. A rivelarlo è The Royal Observer che riporta una notizia esclusiva la cui fonte sarebbe una persona molto vicina alla corona britannica. C’è quindi il macabro sospetto che il richiamo nella capitale sia dovuto all’estremo saluto da dare al nonno 99enne,di Edimburgo. L’anziano marito della Regina Elisabetta II è ricoverato dal 16 febbraio inizialmente per un indefinito malore e solo successivamente si è parlato di un’infezione. Da quel giorno ha ...

Advertising

Simo07827689 : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… - GeorgieGregory_ : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… - ARosendorfer : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… - ComuneRandazzo : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… -