Lucca, bimba cade dalla finestra e si salva grazie ai fili del bucato dopo un volo di quattro metri (Di domenica 7 marzo 2021) Tragedia sfiorata a Lucca. Una bambina di tre anni cade dalla finestra della sua abitazione finendo sul terrazzo del piano di sotto. È successo a Fabbriche di Vergemoli, un paese in provincia di Lucca. La bambina sarebbe precipitata dalla finestra mentre la madre dormiva, ma non avrebbe riportato gravi conseguenze e non sarebbe in pericolo di vita. Ad attutire l'impatto con il suolo, dopo una caduta di 4 metri, sarebbero stati alcuni fili per stendere il bucato. I genitori si sono accorti dell'incidente e hanno chiamato i soccorsi. Lucca, la bambina è ricoverata al Meyer dopo averla stabilizzata, i sanitari hanno provveduto poi al suo trasporto in elisoccorso Pegaso

