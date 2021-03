LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Zarco al comando, Petrucci unico italiano in pista (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 13.40 L’iberico Iker Lecuona (KTM) inizia la seconda giornata di Test, mentre Johann Zarco (Ducati) continua il proprio lavoro con dei parziali molto interessanti. 13.38 Dopo oltre 90 minuti anche Honda accende i motori. Lo spagnolo Pol Espargarò esce dalla corsia dei box con la moto ufficiale. 13.36 Il sudafricano Brad Binder (KTM) scende in pista. Il vincitore del GP di Repubblica Ceca 2021 inizia il proprio lavoro. 13.34 Al momento siamo a circa due secondi dal best lap di ieri dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia/Gresini). 13.32 Per due ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 13.40 L’iberico Iker Lecuona (KTM) inizia la seconda giornata di, mentre Johann(Ducati) continua il proprio lavoro con dei parziali molto interessanti. 13.38 Dopo oltre 90 minuti anche Honda accende i motori. Lo spagnolo Pol Espargarò esce dalla corsia dei box con la moto ufficiale. 13.36 Il sudafricano Brad Binder (KTM) scende in. Il vincitore del GP di Repubblica Ceca 2021 inizia il proprio lavoro. 13.34 Al momento siamo a circa due secondi dal best lap di ieri dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia/Gresini). 13.32 Per due ...

