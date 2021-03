Il Corrmezz | “il Napoli ancora non si capacita dei minuti finali col Sassuolo”

(Di domenica 7 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno, con Monica Scozzafava, torna sui momentidi, momenti che sono costati i tre punti agli azzurri. Gli ultimi duecon ilsono un peso difficile da smaltire in cinque giorni. Rappresentano il paradosso di una squadra «grande» chenon sidi essersi comportata come neanche una provinciale avrebbe fatto. Ma il tempo corre veloce e non si può aspettare di metabolizzare l’offesa, perché è così che è stata percepita. L'articolo ilsta.

Ilè andato dodici volte sotto nel risultato e ha ribaltato la gara soltanto in tre occasioni contro Benevento, Rijeka e Sampdoria. Infine. Nelle ultime cinque partite ilha segnato ...Il quotidiano scrive che ieri, dopo il Granada, ilnon si è allenato: giorno di riposo. Demme che sta intensificando il percorso di recupero e potrebbe strappare uno spezzone a Bergamo. ...“Il finale del Napoli col Sassuolo è stato percepito come un'offesa. La squadra ancora non si capacita di essersi comportata in quel modo” ...Corrmezz: la risonanza ad alta risoluzione di Osimhen dà segnali incoraggianti, si attende l'elettroencefalogramma ...