I Pooh contro Sanremo | “Tagliato tributo a Stefano D’Orazio | cosa orrenda”

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 7 marzo 2021) “Ail”: così isi scaglianola direzione del Festival di2021. Ilera stato programmato per omaggiare il batterista della band recentemente scomparso con Fiorello e Amadeus che avrebbero dovuto cantare il grande successo dei‘Uomini Soli’. Eppure la scena non è mai andato in onda. “Tre minuti si potevano trovare”si è concluso ieri sera con la vittoria dei Maneskin, con una puntata finale andata oltre le due di notte. Forse questa durata eccessiva rappresenta il motivo che ha portato al taglio dell’omaggio a...