Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: "Non è stata così coraggiosa" (Di domenica 7 marzo 2021) La showgirl romana intervistata nel salotto di Silvia Toffanin lancia una stoccata alla modella sudamericana. Leggi su comingsoon (Di domenica 7 marzo 2021) La showgirl romana intervinel salotto di Silvia Toffanin lancia una stoccata alla modella sudamericana.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: "Non è stata così coraggiosa" Una delle protagoniste più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip , la showgirl romana Stefania Orlando , che ha conquisto il terzo posto durante la finalissima del reality, è stata ospite nell 'ultimo appuntamento con Verissimo , il talk show ...

La vita degli ex concorrenti dopo la fine del Grande Fratello Vip Mediaset Play GF Vip 5, Rosalinda: confessione shock in tv Il momento più toccante della sua lunga intervista è stato quello in cui l’attrice siciliana, nota come Adua Del Vesco, ha parlato di una violenza subita quando aveva solo 12 anni: "Non avevo mai ...

Tommaso Zorzi a disagio dopo il GF Vip: “Ho una sensazione stranissima” Tommaso Zorzi svela come si sente dopo il GF Vip: "Una sensazione stranissima" Tornare alla vita reale dopo aver trascorso più di 5 mesi e mezzo nella ...

