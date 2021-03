Giallo in Uruguay | Franco Acosta ex calciatore del Villarreal scomparso dopo attraversamento di un fiume

(Di domenica 7 marzo 2021)inper il 25ennedel Club Atenas, squadra di seconda divisione,. L'exanche delsarebbea seguito del tentativo di attraversare unnel dipartimento di Canelones.Come riporta AS che cita media uruguaiani, l'ex giocatore anche del Racing de Santander, sarebbesabato pomeriggio mentre si trovava col fratello e stava cercando di superare un torrente. Sarebbe stato proprio il parente ad avvisare le autorità locali che si sarebbero già prodigate nelle ricerche del giovane 25enne.Il Centro di coordinamento per la ricerca e il salvataggio ha attivato il proprio protocollo e ha dispiegato il personale nell'area, in collaborazione con le ...

Giallo in Uruguay per il 25enne calciatore del Club Atenas, squadra di seconda divisione, Franco Acosta. L'ex calciatore anche del Villarreal sarebbe scomparso a seguito del tentativo di attraversare ...